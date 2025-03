Tupy fecha contrato com montadoras de caminhões que deve adicionar R$ 250 mi à sua receita

A Tupy firmou contrato com duas montadoras de caminhões instaladas no Brasil para o desenvolvimento e produção de componentes estruturais de veículos extrapesados. Segundo a companhia, os acordos devem adicionar R$ 250 milhões anuais à sua receita.

De janeiro a setembro do ano passado, a Tupy faturou R$ 8,2 bilhões, o que representou queda de 7% no comparativo com 2023.

Em um dos contratos, a Tupy será responsável pela fabricação, usinagem e pré-montagem de cabeçote de motor, com entregas a partir de 2027.