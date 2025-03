Agência garantidora dos EUA diz que bancos podem se envolver com criptos mesmo sem aval prévio

A agência do governo dos Estados Unidos que garante depósitos bancários esclareceu que as instituições supervisionadas podem se envolver em atividades relacionadas a criptomoedas permitidas sem receber aprovação prévia do órgão. Em carta direcionada a instituições financeiras, a Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) informou, nesta sexta-feira, que os grupos supervisionados podem se envolver em atividades permitidas, incluindo aquelas envolvendo tecnologias novas e emergentes, como criptoativos e ativos digitais, desde que gerenciem adequadamente os riscos associados.

"Com a ação de hoje, a FDIC está virando a página da abordagem falha dos últimos três anos", disse o presidente em exercício da FDIC, Travis Hill. "Espero que esta seja uma das várias etapas que a FDIC tomará para estabelecer uma nova abordagem sobre como os bancos podem se envolver em atividades relacionadas a criptomoedas e blockchain de acordo com os padrões de segurança e solidez."

A FDIC disse ainda que o órgão seguirá envolvido no grupo de trabalho do presidente sobre mercados de ativos digitais.