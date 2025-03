BC autoriza mudança de nome do Credit Suisse no Brasil para UBS

O Banco Central autorizou nesta sexta-feira, 28, a mudança de nome das empresas do Credit Suisse no Brasil, após a aquisição do grupo pelo UBS. Iniciado em março de 2023 e concluído em maio do ano passado.

Com a decisão do BC, o Banco Credit Suisse Brasil passa a se chamar Banco UBS Brasil. O Banco de Investimentos Credit Suisse Brasil se torna Banco do Investimentos UBS Brasil. E a Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores passa a se chamar UBS Brasil Corretora de Valores.

A aprovação do processo de troca de nomes é assinada pela chefe do Departamento de Organização do Sistema Financeiro, Carolina Pancotto Bohrer, e foi publicada no Diário Oficial da União.