Bolsas da Ásia fecham em baixa, com tarifas de Trump ainda em foco

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 28/03/2025 - As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta sexta-feira, à medida que as incertezas da política tarifária do governo Trump, que deflagrou uma guerra comercial, seguem prejudicando o apetite por risco.

O índice japonês Nikkei caiu 1,80% em Tóquio, a 37.120,33 pontos, ainda pressionado por ações de montadoras como Toyota (-4,5%) e Honda (-4,9%), depois de o presidente dos EUA, Donald Trump, prometer tarifar as importações de carros em 25% a partir da semana que vem.