Bolsas da Europa operam em baixa, em semana marcada por preocupações com tarifas dos EUA

A guerra comercial deflagrada pelos EUA segue no centro das atenções. Na semana que vem, o presidente Donald Trump deve detalhar as chamadas "tarifas recíprocas" e começar a tarifar carros importados em 25%.

No âmbito corporativo, a ação do Deutsche Bank caía 2,6% em Frankfurt no horário acima, um dia após o maior banco da Alemanha anunciar que seu CEO, Christian Sewing, renovará contrato até 2029 e planos de trocar o diretor financeiro (CFO) no próximo ano.

Por outro lado, a ação da Ubisoft saltava 8,6% em Paris, após a desenvolvedora de videogames francesa revelar que criou uma subsidiária que receberá investimento de 1,16 bilhão de euros da chinesa Tencent.

Da agenda de indicadores, destaque para o Reino Unido: as vendas no varejo tiveram uma inesperada alta em fevereiro e foi confirmado que o Produto Interno Bruto (PIB) britânico cresceu 0,1% no quarto trimestre de 2024 ante os três meses anteriores. Na esteira dos dados, a libra se fortaleceu ante o dólar. Já na Alemanha, o índice GfK apontou ligeira melhora na confiança do consumidor, após as eleições parlamentares do mês passado.

Às 6h52 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,20%, a de Paris recuava 0,81% e a de Frankfurt cedia 1%. As de Milão, Madri e Lisboa, por sua vez, tinham respectivas perdas de 0,92%, 0,91% e 0,20%.

