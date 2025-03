Carga tributária bruta do Governo Geral atinge 32,32% do PIB em 2024, diz Tesouro

"A elevação da CTB em 2024 foi influenciada pela reoneração de tributos federais e estaduais sobre combustíveis. Além disso, destaca-se a composição do crescimento econômico no ano, concentrado em serviços, consumo das famílias e importações", aponta o documento.

Na decomposição por esfera de governo, a CTB do governo central teve um aumento de 1,50 p.p. do PIB de 2023 para 2024, indo a 21,43%. A carga dos governos estaduais cresceu 0,45 p.p. do PIB, atingindo 8,50%. Já os governos municipais apresentaram um aumento de 0,12 p.p. do PIB, alcançando 2,39%.

No caso da arrecadação federal, houve um aumento relevante, de 0,81 p.p. do PIB, na receita com tributos sobre bens e serviços, que refletem a alta do Cofins, com a reoneração de combustíveis, e as alíquotas de IPI. Também houve aumento de 0,50 p.p. nos impostos de renda, na esteira da tributação de fundos exclusivos e offshore.

"Em relação à arrecadação federal, é importante considerar que uma parcela do montante arrecadado é transferida para os governos regionais. Em 2024, as transferências por repartição de receita corresponderam a 3,51% do PIB", destacou o documento. No caso das receitas oriundas do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), do total arrecadado, 1,10% do PIB refere-se à receita dos governos estaduais e municipais proveniente da retenção na fonte sobre os rendimentos pagos por esses entes a seus servidores e empregados. A competência de arrecadação é do governo central e esse tema está sendo discutido no âmbito da proposta do governo para ampliação da isenção do IR para R$ 5 mil.

Em relação ao aumento da carga na esfera estadual, ele se deveu à alta de 0,46 p.p. do PIB com o ICMS. "A carga tributária dos demais impostos e contribuições estaduais manteve-se relativamente estável entre 2023 e 2024", pontua. Já em relação aos governos municipais, o aumento da carga também reflete alta na arrecadação do ISS.

Metodologia