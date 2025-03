Cautela externa com tarifas dos EUA derruba o Ibovespa para os 131 mil pontos

"Os mercados estão aguardando o principal evento da semana, que será na semana que vem - o dia 2 de abril", diz Ian Toro, analista da Melver, ao referir-se à quarta-feira que vem, quando Trump promete anunciar um tarifaço mundial, o que tem chamado de "O Dia da Libertação." "Há uma certa aversão a risco por conta disso, o que tem se refletido numa liquidez menor", avalia Toro..

Além disso a queda das commodities corrobora com a queda do Índice Bovespa. Hoje saíram ainda nos EUA o PCE. Trata-se do índice de inflação predileto do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), que mostrou uma taxa acumula em 12 meses de 2,5%, dentro do esperado, mas acima da meta de inflação que é 2%.

"Se essa inflação não baixar, podemos continuar vendo as taxas de juros nos EUA no nível atual por mais tempo sem perspectivas de cortes", diz o analista da Melver.

Hoje, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou a Pnad Contínua de fevereiro, que mostrou taxa de desemprego em 6,8%, igual à mediana encontrada na pesquisa feita pelo Projeções Broadcast. No geral, segundo analistas, reforça um quadro de aquecimento do mercado de trabalho.

À tarde, será divulgado o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do mês passado. A mediana das expectativas indica criação líquida de 225 mil vagas com carteira assinada, acelerando o ritmo na comparação com janeiro.

Os investidores ficarão atentos em eventuais sinais de menor ímpeto da atividade que serviriam como contraponto às preocupações ainda presentes com o quadro inflacionário, cita em relatório o economista sênior da Tendências.