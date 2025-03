Confiança de Serviços sobe 1,2 ponto em março ante fevereiro, para 92,9 pontos, diz FGV

"Em relação ao futuro de longo prazo, a melhora pontual não esconde o pessimismo com o ritmo dos negócios para o ano de 2025. O cenário macroeconômico segue desafiador para a economia, apontando pressões nos preços ainda em um ambiente de taxa de juros elevada e uma expectativa geral de desaceleração da atividade", completou Pacini.

Entre os componentes da situação atual, o item que mede a situação atual dos negócios cresceu 0,7 ponto, para 94,8 pontos, enquanto o que avalia o volume da demanda atual encolheu 0,2 ponto, para 95,8 pontos.

Entre as expectativas, a demanda prevista nos próximos três meses subiu 0,2 ponto, para 90,8 pontos, e o item que mede a tendência dos negócios nos próximos seis meses avançou 4,2 pontos, para 90,7 pontos.

"Mesmo com o resultado positivo de março, o setor de serviços dá indícios de desaceleração da atividade no primeiro trimestre de 2025. A confiança trimestral média do setor de serviços recuou tanto para o ISA-S como para o IE-S. Já no último trimestre de 2024, as expectativas davam sinais de desaceleração. Com o início de 2025, essa sinalização passa a ser observada também nos indicadores sobre o presente", observou a FGV.

A coleta de dados para a edição de março da Sondagem de Serviços foi realizada com 1.280 empresas entre os dias 3 e 26 do mês.