Dívida Pública Federal sobe 3,30% em fevereiro para R$ 7,492 trilhões, mostra Tesouro

Participação dos investidores estrangeiros

A participação dos investidores estrangeiros no total da Dívida Pública teve baixa em fevereiro. De acordo com dados divulgados há pouco pelo Tesouro Nacional, a parcela dos investidores não residentes no Brasil no estoque da Dívida Pública Mobiliária Federal interna (DPMFi) passou de 9,94% em janeiro para 9,65% em fevereiro de 2025.

O estoque de papéis nas mãos dos estrangeiros somou R$ 692,91 bilhões em fevereiro, ante R$ 691,15 bilhões em janeiro.

A maior participação no estoque da DPMFi continuou com as instituições financeiras, com 29,83% em fevereiro, ante 29,10% em janeiro. A parcela dos fundos de investimentos passou de 22,08% para 22,28% em fevereiro. Na sequência, o grupo Previdência foi de 24,38% para 24,08% no segundo mês de 2025. Já as seguradoras passaram de 4,01% para 3,81% na mesma comparação.

Parcela de títulos

Mesmo com a elevação da taxa básica de juros, atualmente em 14,25% ao ano, a parcela de títulos da Dívida Pública Federal (DPF) atrelados à Selic caiu em fevereiro para 47,77%. Em janeiro, estava em 47,98%. O Plano Anual de Financiamento (PAF) de 2025 prevê um intervalo de 48% a 52% para a participação desses títulos. Os papéis prefixados cresceram, indo de 20,15% para 20,54%. No PAF, o intervalo previsto é de 19% a 23%.