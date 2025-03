Dólar fecha dia em alta de 0,15% e avança 0,77% na semana, com exterior à espera de tarifaço

O índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) de fevereiro - medida de inflação preferida pelo Federal Reserve - veio praticamente em linha com as expectativas, mas o núcleo do indicador avançou mais do que o esperado.

Pesquisa da Universidade de Michigan mostrou alta das expectativas de inflação em 12 meses, de 4,3% para 5,0%, no maior nível desde 2022. O índice do sentimento do consumidor americano caiu de 64,7 em fevereiro para 57 em março, queda acima da expectativa (57,9).

"O cheiro de estagflação nos EUA está se intensificando, com componentes de bens e serviços da inflação do PCE mais aquecidos, enquanto os gastos foram mais fracos do que o esperado", afirma, em um post em rede social, Mohamed El-Erian, presidente do Queen's College e Conselheiro Econômico Chefe da Allianz, ressaltando que a confiança do consumidor americano está no nível mais baixo em mais de dois anos e as expectativas de inflação avançam.