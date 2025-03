Haddad: 'não é possível' Lula demonstrar mais compromisso fiscal do que já mostrou

À Bloomberg, Haddad disse que o aumento no custo de vida deve ser resolvido diante do aumento dos juros e da valorização do real desde o fim do ano passado. "Parte da inflação é resultado do fortalecimento do dólar. Nós não controlamos todas as variáveis internacionais, e muitas vezes nem mesmo as domésticas."

O ministro também disse que o Brasil está buscando diversificar as parcerias econômicas, em particular com o Oriente Médio, ainda que veja poucas chances de um conflito comercial amplo entre o País e os Estados Unidos.