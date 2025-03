Haddad: Vamos continuar na reconstrução do superávit para melhorar trajetória da dívida pública

Ele reafirmou que se sente "muito confortável" com os parâmetros atuais do arcabouço, e que a arquitetura da regra é flexível, de modo que suas metas podem ser apertadas por um futuro governo. "Amanhã, alteram-se as condições, você pode apertar mais. Vamos supor que as condições econômicas mudem para pior, você pode apertar um pouco mais", comentou o ministro.

Haddad ressaltou que o governo vai cumprir até o fim do mandato, com tranquilidade, as métricas atuais do arcabouço.

"Mas esse tipo de debate vai ser colocado. E é normal que o governo que entrar em 2027, seja o mesmo, seja outro, pode falar ‘olha, vou ter que apertar um pouco mais o cinto, porque eu preciso endereçar uma trajetória de estabilidade mais forte’", disse. "Isso pode acontecer. Mas a arquitetura é boa justamente porque ela é flexível", assinalou o ministro da Fazenda.

Dólar

O ministro da Fazenda disse que não consegue enxergar equilíbrio na economia americana sem alguma desvalorização do dólar. "Não consigo ver por onde o equilíbrio vai acontecer sem o dólar passar por algum processo de desvalorização", disse o ministro, acrescentando que as tarifas que estão sendo anunciadas pelo presidente Donald Trump não vão resolver os problemas da economia dos Estados Unidos.

"Pelo contrário, acredito que a tarifa possa agravar a situação", ressaltou. Para o ministro, a desvalorização do dólar pode ser gradual e, talvez, já neste ano, mesmo que os juros não caiam tanto quanto o previsto na maior economia do mundo. Se isso acontecer, acrescentou, as pressões sobre o Banco Central no Brasil vão diminuir