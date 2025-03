Haddad: Vejo o dólar passando por alguma desvalorização ainda este ano

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta sexta-feira, 28, que não consegue enxergar equilíbrio na economia americana sem alguma desvalorização do dólar. "Não consigo ver por onde o equilíbrio vai acontecer sem o dólar passar por algum processo de desvalorização", disse o ministro, acrescentando que as tarifas que estão sendo anunciadas pelo presidente Donald Trump não vão resolver os problemas da economia dos Estados Unidos.

"Pelo contrário, acredito que a tarifa possa agravar a situação", ressaltou. Para o ministro, a desvalorização do dólar pode ser gradual e, talvez, já neste ano, mesmo que os juros não caiam tanto quanto o previsto na maior economia do mundo. Se isso acontecer, acrescentou, as pressões sobre o Banco Central no Brasil vão diminuir. As declarações foram dadas no painel de encerramento da conferência promovida pela Arko Advice e Galapagos Capital.

Após participar do evento, Haddad reiterou a jornalistas que o dólar já caiu bastante e pode se acomodar em patamar mais baixo. "Não é meu papel prever em que patamar ele vai encontrar um equilíbrio, porque o câmbio no Brasil não é fixo, é variável. Mas eu acredito, conforme eu disse aqui nesse encontro, que há um cenário externo que talvez em alguns meses venha a beneficiar o Brasil", reforçou o ministro.