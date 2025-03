Japão procura maneira eficaz de mostrar aos EUA que tarifas não serão benéficas, diz premiê

O primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, disse que o plano do presidente americano, Donald Trump, de aplicar uma tarifa extra de 25% sobre as importações de automóveis dos EUA terá um impacto significativo na economia japonesa e prometeu tomar medidas para proteger as indústrias e empregos do país.

"Estamos considerando a maneira mais eficaz de fazer com que os Estados Unidos entendam que não será benéfico para o próprio país impor tarifas tão altas contra o Japão", afirmou ele, em um comitê parlamentar nesta sexta-feira, 28.

O primeiro-ministro reiterou que o governo se comunicará com a administração dos EUA logicamente, dizendo quanto as empresas japonesas investiram nos EUA e criaram empregos lá. "Mesmo se tivermos uma grande briga, não há nada que possamos ganhar com isso", disse.