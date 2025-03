Marinho: mercado 'da produção' está apostando no governo, outro mercado aposta contra

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, aproveitou a entrevista coletiva sobre o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) de fevereiro nesta sexta-feira, 28, para criticar o mercado financeiro. Ele disse que a indústria é favorável ao governo do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e tem investido no País, enquanto o mercado financeiro aposta contra.

"O privado investe quando tem segurança no País, que vai ter sustentabilidade, previsibilidade e compromisso de governo. O mercado da produção está apostando no governo, então vamos certo. Tem um outro mercado aí que aposta contra, é visível isso", afirmou Marinho.

O ministro disse que as contratações da indústria - que somaram 69.884 vagas em fevereiro - refletem o trabalho do governo de fortalecer o setor.