Massa de salários alcança recorde no trimestre até fevereiro, mostra IBGE

A renda média sobe com uma maior formalização no mercado de trabalho, com influência também da saída sazonal de trabalhadores em vagas com menores rendimentos e da redução da ocupação na informalidade. Além disso, houve reajuste recente no salário mínimo. A avaliação é de Adriana Beringuy, coordenadora da pesquisa do IBGE.

"Eu considero que essa questão sazonal ela tenha um peso maior (sobre a alta no rendimento), essa menor participação do trabalho informal na composição da população ocupada como um todo. E além disso, mesmo considerando que o setor público é todo formal, o segmento dele que caiu, que foi o emprego sem carteira, é justamente o segmento com os menores rendimentos", apontou Beringuy.

A renda nominal, ou seja, antes que seja descontada a inflação no período, cresceu 2,8% no trimestre terminado em fevereiro ante o trimestre encerrado em novembro. Já na comparação com o trimestre terminado em fevereiro de 2024, houve elevação de 8,6% na renda média nominal.