Petróleo fecha dia em queda com dados nos EUA , mas marca 3ª semana consecutiva de ganhos

Os contratos futuros do petróleo fecharam em queda nesta sexta-feira, 28, devolvendo os ganhos da quinta-feira, após a rodada de dados econômicos nos EUA intensificar o sentimento de risco nas bolsas de Nova York e da Europa. O movimento põe em segundo plano as tensões geopolíticas na Europa e no Oriente Médio, onde Israel bombardeou a capital do Líbano.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato de petróleo WTI para maio caiu 0,80% (US$ 0,56), fechando a US$ 69,36 o barril. O Brent para junho, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), cedeu 0,79% (US$ 0,58), alcançando US$ 72,76 o barril. No acumulado da semana, o contrato do WTI subiu cerca de 1,5% e o do Brent, 1,4%.

Apesar da queda desta sexta-feira, os contratos de petróleo registraram seu terceiro ganho semanal consecutivo, com o WTI pairando abaixo do nível-chave de US$ 70. "Os futuros do petróleo bruto ainda estão lutando para se tornarem altistas", diz em nota Dennis Kissler, do BOK Financial.