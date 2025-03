População desempregada foi de 7,472 milhões no trimestre até fevereiro, aponta IBGE

A população inativa somou 66,918 milhões de pessoas no trimestre encerrado em fevereiro, 902 mil inativos a mais que no trimestre anterior. Em um ano, houve elevação de 105 mil pessoas na inatividade.

O nível da ocupação - porcentual de pessoas ocupadas na população em idade de trabalhar - passou de 58,8% no trimestre encerrado em novembro para 58,0% no trimestre até fevereiro. No trimestre terminado em fevereiro de 2025, o nível da ocupação era de 57,1%.