Trump afirma que seguirá com tarifas sobre Canadá mesmo após 'ótima' conversa com Carney

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reforçou que "certamente" seguirá com a implementação das tarifas sobre o Canadá, mesmo após ter uma "ótima conversa" com o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, hoje pela manhã. "Acho que vamos conseguir manter uma boa relação com o Canadá", declarou o republicano durante evento na Casa Branca.

"Não me refiro apenas ao Canadá, mas muitos países têm se aproveitado dos EUA em relações comerciais nos últimos anos. Muitos países, inclusive, já se desculparam comigo por tirar vantagem dos EUA e até concordam com as tarifas", afirmou Trump, sem mencionar quais são esses países. Na sequência, o presidente americano pontuou que a Índia pratica uma das maiores tarifas do mundo. "É brutal."

Questionado sobre um possível aumento dos preços de carros nos EUA por conta da imposição de tarifas sobre a importação de peças automotivas, Trump negou. "Nós queremos uma redução de impostos sobre carros fabricados aqui no país", acrescentou, explicando que o aumento das tarifas pode viabilizar a diminuição dos encargos. "A economia desse país vai passar por um 'boom'" de expansão, sinalizou. "Se quiser evitar tarifas, venha fazer seus negócios aqui nos EUA."