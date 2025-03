Do antigo Café Octavio ao Itaú, leilão de Cepacs vai repaginar a Faria Lima

Agentes do mercado imobiliário e financeiro estão prevendo uma demanda "absurda" no leilão de Certificados de Potencial Adicional de Construção (Cepacs) da Operação Consorciada Urbana Faria Lima, previsto para acontecer até a metade do ano. Se vender todo o estoque de títulos, o certame pode movimentar em torno de R$ 3 bilhões. Muitos empreendimentos não saíram do papel nos últimos anos justamente pela falta de títulos que lhes permitissem aproveitar melhor o terreno. Portanto, é esperada que a maior fonte de demanda venha das empresas que já têm terrenos na região ou opções de compra de áreas, contando com projetos já avançados. Essa demanda, por si só, seria suficiente para consumir grande parte do estoque de Cepacs que será leiloado, dizem fontes.

Ao menos cinco projetos estão no forno

"Este será o último leilão da Faria Lima. Tem uma demanda absurda. Todas as incorporadoras precisam de Cepacs. Têm ao menos uns cinco a seis projetos dependendo deste leilão para prosseguir", afirmou uma fonte. "O tamanho do leilão chama atenção porque tem muita demanda que já está lá, vinda de empresas que já estão no jogo", apontou outra fonte, de consultoria imobiliária.