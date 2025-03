Goldman Sachs eleva probabilidade de recessão nos EUA para 35%, citando tarifas

Analistas do banco esperam que Trump anuncie tarifas recíprocas de, em média, 15% a todos os parceiros comerciais dos EUA nesta semana, embora as exclusões de produtos e países possam, em última análise, reduzir esse porcentual.

O Goldman elevou também a perspectiva para o índice de preços de gastos com consumo (PCE, em inglês), medida preferida de inflação do Fed. A projeção do banco agora é de 3,5% para o PCE no final do ano, enquanto a previsão para o Produto Interno Bruto (PIB) americano caiu para 1,0%.

A desaceleração esperada na economia dos EUA também levou o Goldman Sachs a aumentar sua previsão de taxa de desemprego para o final do ano para 4,5%.

O banco prevê ainda três cortes consecutivos de juros este ano - em julho, setembro e novembro. Isso deixa sua previsão de taxa terminal para os Fed Funds inalterada em 3,50% a 3,75%.

"Embora a liderança do Fed tenha minimizado o aumento nas expectativas de inflação até agora, achamos que isso eleva o nível para cortes de taxas e, em particular, coloca maior ênfase em um aumento potencial na taxa de desemprego como justificativa para cortes", disse o Goldman. Fonte: Associated Press.