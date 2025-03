Bolsas da Europa fecham em queda, de olho em tarifas de Trump e inflação

A inflação na Alemanha desacelerou em março em relação a fevereiro, mas ainda ficou levemente acima das expectativas. As vendas no varejo cresceram mais que o esperado em fevereiro em relação a janeiro.

Para a Capital Economics, a queda na taxa anual do CPI alemão reforça a possibilidade de um corte de juros pelo Banco Central Europeu (BCE) em abril. O ING concorda, mas destaca que o BC enfrenta um cenário complexo antes da próxima reunião. A virada fiscal da Alemanha, os gastos com defesa na UE e as tarifas dos EUA sobre carros europeus aumentam as incertezas. "O cenário de longo prazo para a zona do euro melhorou, mas o curto prazo parece mais sombrio", avalia.

Mais cedo, a presidente do BCE, Christine Lagarde, disse que a luta contra a inflação é uma batalha diária, mas que o BC europeu está próximo da meta de 2%.

Na França, a líder da extrema-direita, Marine Le Pen, foi condenada por corrupção e ficou inelegível por cinco anos. Principal rival de Emmanuel Macron, ela pode ficar fora da disputa presidencial de 2027. Seu advogado vai recorrer, mas a inelegibilidade deve seguir válida.