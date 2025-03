Câmbio flutuante dá 'tranquilidade' a gerenciamento de reservas, afirma diretor do BC

O diretor ponderou, no entanto, que a composição das reservas pode ser atualizada ao longo do tempo, por decisão da diretoria colegiada. "O que vai nos pautar é a evolução do mercado internacional em termos de troca, se vai ou não alterar a moeda de troca", afirmou.

Intervenções

Nilton David disse também que a autarquia usa diferentes instrumentos para intervir no mercado de câmbio, a depender da disfuncionalidade observada. Os swaps cambiais endereçam disfuncionalidades no mercado de derivativos, e as intervenções à vista, no mercado spot.

"O objetivo do Banco Central é ser o mais eficaz possível, para ser o mais cirúrgico possível, para endereçar a questão diretamente aos participantes onde o mercado viu essa disfuncionalidade", comentou ele.

Para o diretor, as oscilações recentes vistas no cupom cambial do Brasil estão em linha com a volatilidade dos mercados à vista e futuro.

David explicou que o BC observa o cupom como um indicador de qual é o custo para aportar recursos no Brasil.