Carnes e ovos já mostram arrefecimento, o que não significa queda de preço, diz diretor dO BC

Guillen reiterou que a moderação de crescimento é um cenário básico que começa a se delinear. Ele repetiu ainda que o Banco Central manteve a hipótese de juro real neutro em 5% no último Relatório de Política Monetária (RPM).

Ele voltou a afirmar que o hiato do produto deve se tornar negativo no horizonte de 18 meses. "Hiato do produto, no primeiro trimestre de 2025 estimado em 0,6%, ou seja, um hiato positivo (...) Então é um hiato positivo e um hiato que sai de positivo e vai para negativo em 18 meses, para -0,8%, ou seja, tem uma desaceleração de crescimento indicando que o hiato, que hoje está positivo, vai se reduzindo e fica negativo daqui a 18 meses", afirmou.

Mercado de trabalho

O diretor de Política Econômica do Banco Central disse há pouco que ainda há muitas dúvidas sobre o dinamismo do mercado de trabalho no Brasil, em meio aos efeitos da pandemia e da reforma trabalhista, por exemplo.

"Ao longo de 2023, a gente via um mercado de trabalho com taxa de desemprego caindo, mas a gente não sabia onde era a Nairu. Ou seja, qual é a taxa de desemprego que não leva a um aumento da inflação? Será que é a mesma do pré-pandemia? Será que é outra por causa da reforma trabalhista? Tem muita incerteza em torno desse tema", disse.

Ele comentou que parte do trabalho do Banco Central foi, inclusive, observar o desempenho dos salários que, segundo ele, podem ser um indicador defasado das pressões. "Porque primeiro vai no volume, depois vai no preço, depois vai no salário, mas eles refletem a pressão. Qual é o poder de barganha dos trabalhadores e, consequentemente, o aumento de salários", disse.