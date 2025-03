CPI da Alemanha (preliminar) sobe 2,2% na comparação anual de março

A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da Alemanha desacelerou para avanço anual de 2,2% em março, ante 2,3% em fevereiro, segundo levantamento preliminar divulgado nesta segunda-feira, 31, pelo Destatis, como é conhecido o escritório de estatísticas do país. O resultado deste mês veio acima da previsão de analistas consultados pela FactSet, de alta de 2,1% no período. Na comparação mensal, o CPI alemão subiu 0,3% em março, abaixo do consenso da FactSet, de avanço de 0,4%.