Credora hipotecária Rocket comprará Mr. Cooper Group em acordo de US$ 9,4 bilhões

A Rocket Companies está buscando conquistar uma fatia ainda maior do mercado hipotecário com a aquisição, por US$ 9,4 bilhões, do Mr. Cooper Group, um dos maiores prestadores de serviços dos EUA.

O proprietário da Rocket disse nesta segunda-feira, 31, que trocaria 11 de suas ações da Rocket por cada ação da Mr. Cooper, dando aos papéis da última um valor de negócio de US$ 143,33 - com base nos preços de fechamento da semana passada.

A aquisição ocorre menos de um mês depois que a Rocket concordou em comprar a Redfin em um acordo de US$ 1,75 bilhão. Ao adquirir a Mr. Cooper e seus quase 7 milhões de clientes, a gigante do setor informou que elevará sua carteira de serviços combinada para US$ 2,1 trilhões em quase 10 milhões de clientes.