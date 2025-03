Diretor do BC diz que país está preparado para guerra tarifária

O diretor de Política Monetária do Banco Central, Nilton David, disse hoje que há mais incertezas do que definições sobre os impactos econômicos da guerra tarifária conduzida pelos Estados Unidos. Ele repetiu, em um evento online do Itaú BBA, que o aumento da incerteza tende a retrair investimentos, como já havia sido mencionado pelo Copom (Comitê de Política Monetária) na ata da reunião de março.

"Você vai ter um choque de oferta nos Estados Unidos com uma queda de renda disponível, vamos dizer assim, provavelmente uma queda de produtividade, que traria juros neutros lá na frente menores pela queda da produtividade, e um dólar fraco", avaliou o diretor, acrescentando que, ao que tudo indica, o impacto das tarifas na inflação norte-americana tende a ser temporário, como avalia o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), Jerome Powell.

Por enquanto, tudo indica que o dólar está em um nível valorizado historicamente, ele ponderou.