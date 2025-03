Dólar cai em dia de Ptax, volta a R$ 5,70 e encerra março com perda de 3,57%

Além do tarifaço de Trump na quarta-feira, investidores aguardam a divulgação do relatório de emprego (payroll) nos EUA referente a março e a fala do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, ambos na sexta-feira, 4. Por ora, os indicadores ainda mostram atividade americana sólida. Mas houve recentemente piora do sentimento do consumidor e aumento das expectativas inflacionárias

Há temores de que retaliações de outros países deflagrem uma guerra comercial que tire fogo da economia global. Bancos já veem chances maiores de recessão nos EUA com inflação ainda elevada, a chamada "estagflação". À tarde, o presidente do Federal Reserve de Nova York, John Williams, disse esperar que a economia continue crescendo, mas em ritmo mais lento do que no ano passado.

Williams pontuou que as incertezas em relação às tarifas de Trump ainda são elevadas e que ainda é necessário avaliar qual será o impacto da política comercial americana sobre a atividade. "Não vou prever chances de uma recessão nos EUA", disse Willians. Já o presidente do Fed de Richmond, Thomas Barkin, afirmou que não vê "cenário de estagflação no momento".

A incerteza sobre o cenário externo, diante da expectativa pelo tarifaço de Trump, dominou a reunião entre economistas e diretores do Banco Central desta segunda-feira, segundo apurou o repórter do Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) Cícero Cotrim com participantes do encontro.

Em linhas gerais, a avaliação dos analistas é que a mudança na política comercial americana vai levar a uma desaceleração da economia dos EUA e, consequentemente, a um cenário de juros mais baixos. Isso, teoricamente, seria positivo para o real - mas o aumento da aversão ao risco pode enfraquecer a moeda brasileira e pressionar a inflação.