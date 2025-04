EUA citam China aquém de compromissos em relatório anual de barreiras comerciais a exportações

"Embora a China tenha seguido em frente na implementação de algumas disposições do Acordo da Fase Um, não implementou ainda alguns dos compromissos mais importantes", observa o documento. "No que diz respeito ao comércio agrícola, por exemplo, o Acordo da Fase Um aborda muitas barreiras não tarifárias e expandiu o acesso ao mercado para uma variedade das exportações de alimentos, agricultura e frutos do mar dos EUA", destaca o relatório. Em particular, a China implementou medidas significativas de reformas em alguns subsetores agrícolas, como produtos de carne e aves, e no registro de instalações.

"No entanto, a China ainda não implementou alguns dos seus compromissos agrícolas mais significativos, tais como compromissos em matéria de biotecnologia agrícola e o compromisso de realizar uma avaliação de risco relativa a o uso de ractopamina em bovinos e suínos", segundo o documento.

"Atualmente, as sérias preocupações constantes com a situação da China os esforços de implementação também persistem em outras áreas abrangidas pelo acordo, incluindo propriedade intelectual e transferência de tecnologia".

"Nenhum presidente americano na história moderna reconheceu as barreiras comerciais externas abrangentes e prejudiciais que os exportadores americanos enfrentam mais do que o presidente Trump", disse o líder do USTR, Jamieson Greer, em comunicado. "Sob sua liderança, esta administração está trabalhando diligentemente para abordar essas práticas injustas e não recíprocas, ajudando a restaurar a justiça e a colocar as empresas e os trabalhadores americanos esforçados em primeiro lugar no mercado global."

Além da China, o relatório discute os maiores mercados de exportação para os Estados Unidos, abrangendo outros 59 parceiros comerciais.