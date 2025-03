Haddad: melhor resposta à crise do multilateralismo é ousar ainda mais no multilateralismo

"Na esteira do Plano de Transformação Ecológica e da presidência brasileira do G20, vamos trabalhar para posicionar o Brasil como líder pelo exemplo e pela cooperação em prol de um multilateralismo reforçado. Com essa ambição, pretendemos contribuir para o Roadmap Baku-Belém em torno do objetivo de canalizar pelo menos US$ 1,3 trilhão para o financiamento climático dos países em desenvolvimento até 2035", reiterou.

Haddad reforçou que, desde o início do governo, o objetivo da pasta tem sido enraizar a agenda do clima na administração do Estado. Segundo ele, até pouco tempo atrás, os ministérios da área econômica estavam alheios a esse debate.

Ele destacou que, já no primeiro ano, o Ministério da Fazenda lançou o Plano de Transformação Ecológica (PTE), projeto que, segundo ele, fortaleceu as credenciais brasileiras para participar de "maneira audaz" nos debates globais e defender uma nova Governança na Era do Clima chamada de "re-globalização sustentável" no G20.

O ministro citou ainda que, apesar do cenário adverso no Congresso, com uma minoria governista, a pasta conseguiu implementar políticas e ferramentas estruturantes, como a lei do Mercado de Carbono e da Taxonomia Sustentável. Foram introduzidos ainda novos mecanismos financeiros, além de ter sido lançada uma plataforma de investimentos para mobilizar recursos estrangeiros, disse.