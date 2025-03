Huawei tem queda de lucro em 2024 para US$ 8,61 bi, mas receita sinaliza recuperação sólida

A Huawei, gigante chinesa de tecnologia, teve lucro líquido de 62,57 bilhões de yuans (US$ 8,61 bilhões) em 2024, uma queda em relação aos 86,95 bilhões de yuans do ano anterior (US$ 11,96 bilhões) registrados em 2023, declínio que a empresa atribuiu em grande parte às despesas com pesquisa e desenvolvimento. A companhia também indicou que houve uma falta de ganhos com vendas da marca de menor curto, a Honor, responsável por impulsionar os resultados no ano anterior.

Por outro lado, a receita total aumentou 22% para 862,07 bilhões de yuans (US$ 118,63 bilhões) em 2024, aproximando-se do recorde histórico de 891,37 bilhões de yuans (US$ 122,66 bilhões) alcançado em 2020. O crescimento do ano passado foi impulsionado pela revitalização do segmento de smartphones da empresa e pelo primeiro lucro de seu negócio automotivo.

A empresa chinesa continua sob sanções dos EUA que impedem o acesso a tecnologias avançadas do país, mas os smartphones da Huawei recuperaram a popularidade na China, destronando a Apple como a marca mais popular no último trimestre de 2024, de acordo com a Counterpoint.