Lactalis anuncia investimento de R$ 291 mi em nova fábrica de queijo em Uberlândia

A Lactalis Brasil, companhia do setor lácteo de origem francesa, anunciou na sexta-feira, 28, investimento de R$ 291 milhões, até 2027, na unidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Segundo a companhia, os recursos serão utilizados na construção de uma fábrica de queijo prato com capacidade para 1 mil toneladas de queijo por mês, a partir do processamento de 10 milhões de litros de leite.

A empresa informou, ainda, que a unidade será erguida ao lado da fábrica de queijos muçarela, que foi inaugurada em 2023. "O projeto ainda prevê recursos para a ampliação da linha de manteiga, o que elevará a capacidade do produto de 3,6 mil toneladas/ano para 10 mil toneladas/ano", complementou, na nota.

Os recursos a serem investidos em Uberlândia somam-se a aportes previstos para as outras seis fábricas do grupo em Minais Gerais, incluindo também as operações em Pará de Minas (R$ 103,5 milhões), Sete Lagoas (R$ 21,6 milhões), Sabará (R$ 18,5 milhões), Pouso Alto (R$ 17,2 milhões), Antônio Carlos (R$ 8 milhões) e Guanhães (R$ 2,3 milhões).