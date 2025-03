Noruega: NBIM assina acordo de compra em projetos eólicos da RWE por US$ 1,52 bi

O Norges Bank Investment Management, braço do BC norueguês que gerencia o fundo de petróleo, maior fundo soberano do mundo, assinou um acordo nesta segunda-feira, 31, para comprar uma participação de 49% em dois projetos offshore de energia eólica da RWE, o Nordseecluster e Thor, por cerca de 1,4 bilhão de euros (US$ 1,52 bilhão), informou a empresa alemã.

O Nordseecluster está localizado ao norte da ilha de Juist, enquanto o parque eólico Thor, o maior parque eólico offshore da Dinamarca, está localizado na costa oeste da Jutlândia. É estimado que os parques eólicos produzirão eletricidade suficiente para abastecer mais de 2,6 milhões de residências na Alemanha e na Dinamarca, informou a RWE. O acordo deve ser fechado no terceiro trimestre.