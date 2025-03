Objetivo principal do BC é perseguir meta de inflação de 3%, diz diretor de Política Monetária

O diretor comentou também que não há um passivo externo relevante no Brasil hoje e que é possível medir quão mais caro é lá fora que aqui. "A beleza é que a nossa vulnerabilidade externa caiu tremendamente", avaliou, repetindo que os preços do crédito no Brasil não são compatíveis com os de fora. O esperado, segundo ele, é que convirjam ao longo do tempo. "Eu não espero que entrem novas ondas de aquisição de crédito. Não sei se essa onda já chegou aqui. Então a questão é que ela está chegando ao final, esse incremento", projetou, explicando que espera que os preços do crédito na ponta voltem a se aproximar do que era anteriormente.

Davi enfatizou ainda que a questão de mudanças de regulação referenciadas por Basileia não ocorrem apenas no Brasil. "A gente é só parte do que está acontecendo no mundo inteiro, até por estabilidade econômica e risco sistêmico, acho que é bastante saudável. O que está acontecendo é que houve uma entrada e uma novidade para o investidor brasileiro nesse universo e teve essa alteração temporária de preço."