Petrobras anuncia redução de 4,6% no preço do diesel nas refinarias

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, anunciou hoje uma redução de 4,6% no preço do diesel praticado nas refinarias da estatal. Segundo Magda, isso equivale a uma redução de R$ 0,17 por litro de diesel A.

Com isso, o preço médio do diesel A da Petrobras caiu de R$ 3,72 para R$ 3,55 por litro a partir de hoje.

Essa redução no preço do diesel vem 59 dias após uma alta de 6,29% (R$ 0,22 por litro), no fim de janeiro.