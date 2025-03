Porta-voz da Casa Branca diz que Trump vai garantir a reciprocidade em tarifas nesta 4ª-feira

Após a entrevista, durante falas à imprensa, Leavitt descartou isenções tarifárias para agricultores no momento, e reforçou que Trump está "comprometido com tarifas setoriais". "O presidente detalhará as tarifas na quarta-feira, em evento no Jardim das Rosas com seu gabinete", acrescentou a porta-voz. "Qualquer país que tenha tratado os EUA de forma injusta pode esperar receber uma tarifa."

Segundo Leavitt, Trump conversou com o secretário do Tesouro, Scott Bessent, conselheiro sênior para o comércio da Casa Branca, Peter Navarro, e com conselheiro sênior Stephen Miller sobre as tarifas.