Presidente do BRB classifica como 'positiva' reunião com Galípolo

O presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, avaliou como "positiva" a reunião que teve nesta segunda-feira, 31, com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. "Reunião muito positiva. O objetivo foi tratar de assuntos institucionais relacionados ao BRB e dar início ao processo de avaliação em relação a essa operação de aquisição do Banco Master", afirmou o executivo em entrevista à Times Brasil, logo após o encontro. Segundo ele, o processo começa agora a ser avaliado pelo BC de maneira oficial.

O BRB anunciou a operação, no valor de R$ 2 bilhões, na última sexta-feira. O banco público, controlado pelo Governo do Distrito Federal, vai comprar 49% das ações ordinárias do Master, com direito a voto, e 100% das ações preferenciais.

Paulo Henrique lembrou que o prazo legal para análise da operação é de 360 dias. "O que pode acelerar a aprovação da operação é o fornecimento de documentação de qualidade, a instrução do pleito de maneira adequada no BC e no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e a prestação dos esclarecimentos necessários pelas duas instituições. O Banco Central é soberano nessa decisão, muito diligente, muito exigente e criterioso na análise, certamente dará atenção que o assunto requer", afirmou.