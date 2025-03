Programa de carbono com BNDES é 'verdadeira revolução', diz presidente da Petrobras

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, definiu nesta segunda-feira, 31, o programa de leilões para a compra de crédito carbono de reflorestamento, o "Pro Floresta+" , como "uma verdadeira revolução" no setor ambiental. Magda disse que o anúncio, em parceria com o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), é uma demonstração da preocupação da Petrobras com o meio ambiente, mas também indica que a companhia quer entrar no negócio para "fazer dinheiro".

"A assinatura (desse protocolo de intenções) com o BNDES mostra a preocupação da Petrobras com o planeta, o nosso compromisso com a captura de carbono. Esse programa de carbono é uma verdadeira revolução", disse Magda. "Eu disse que a Petrobras entraria no mercado de carbono. Estamos fazendo e vamos fazer dinheiro com isso. Vamos entrar no negócio firme e ganhar dinheiro com isso", continuou.

Segundo a executiva, a grande novidade do projeto é que ele "bota preço" nos créditos de carbono, gerando demanda e incentivando sua oferta por parte de empresas ambientais, algo que não acontecia até então.