Projeção mediana de IPCA 2025 permanece em 5,65% e segue em 4,50% para 2026, aponta Focus

A mediana do relatório Focus para o IPCA de 2025 se estabilizou em 5,65%, após duas semanas de queda. Está 1,15 ponto porcentual acima do teto da meta, de 4,50%. Um mês antes, também estava em 5,65%. Considerando só as 57 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana passou de 5,66% para 5,64%. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira, 31.

A projeção para o IPCA de 2026 se estabilizou em 4,50% - colada ao teto da meta -, após duas semanas seguidas de alta. Um mês antes, estava em 4,40%. Considerando apenas as 55 expectativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, também permaneceu em 4,50%.

O Banco Central espera que o IPCA some 5,1% em 2025 e 3,7% em 2026, conforme a trajetória divulgada no Relatório de Política Monetária (RPM) na última quinta-feira, 27. A autarquia trabalha com o terceiro trimestre de 2026 como horizonte relevante da política monetária, mas o período deve mudar na próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), marcada para os dias 6 e 7 de maio.