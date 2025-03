Sessão do TCU terá processos sobre termelétricas, renúncia tributária e cartão corporativo

A pauta de quarta-feira ainda pode ser atualizada, com retirada ou inclusão de processos. Vejas as principais discussões previstas:

*Denúncia sobre possíveis irregularidades em investimentos diretos no capital social de empresa. Unidade jurisdicionada: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil; Fundação dos Economiários Federais e Fundação Petrobras de Seguridade Social;

*Representação em que se solicita posicionamento do TCU a respeito da fixação, na LDO de 2024, de regras de limitação de empenho e pagamento previstas no art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, em face do novo Regime Fiscal;

*Denúncia sobre supostas irregularidades em emissão de guia de utilização que teria possibilitado a extração ilegal de minério de ferro;

*Auditoria, no âmbito do Fiscobras 2019, nas obras de duplicação e adequação de capacidade e segurança na rodovia BR-010/MA, na travessia urbana de Imperatriz/MA;

*Primeiro ciclo do acompanhamento contínuo dos gastos realizados por meio do Cartão de Pagamento do Governo Federal (CPGF);