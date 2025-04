S&P Global/Jibun Bank: PMI industrial (final) do Japão cai a 48,4 em março

O índice dos gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial do Japão caiu de 49,0 em fevereiro para 48,4 em março, segundo leitura final da S&P Global em parceria com o Jibun Bank publicada nesta terça-feira (horário local). O indicador permaneceu abaixo do nível neutro de 50, indicando contração da atividade. A S&P Global destacou o declínio na saúde do setor pelo nono mês consecutivo. Embora modesta, a taxa de deterioração foi a mais rápida observada em um ano.

A agência disse que os índices de produção e de novos pedidos caíram ainda mais no território de contração, já que as empresas observaram uma demanda mais fraca de clientes nacionais e internacionais.