Tarifa de 50% da UE pode elevar preço da Harley-Davidson no segundo maior mercado da marca

Uma Harley-Davidson nunca foi barata, independentemente de onde você a compre. Porém, se a União Europeia aplicar uma tarifa retaliatória de 50% sobre as motocicletas da marca a partir de abril, os preços poderão alcançar níveis surpreendentes no segundo maior mercado da Harley em termos de vendas.

Por exemplo, o modelo Road Glide, uma moto de turismo que custa a partir de US$ 28.000 nos Estados Unidos, já é vendido na Dinamarca por cerca de US$ 77.000, devido a 25% de imposto sobre o valor agregado e 150% de imposto de luxo.

Com a nova tarifa proposta pela UE, em resposta às tarifas impostas pelo governo de Donald Trump, o preço do Road Glide poderia subir para US$ 124.000, segundo a empresa.