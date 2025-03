Taxas de juros caem alinhadas à tendência global e com leitura da pesquisa Focus

Os juros futuros recuaram nesta segunda-feira, 31, refletindo um movimento de correção das altas recentes, estimulado pelo ambiente externo dominado pelos receios sobre a guerra tarifária, pela leitura benigna das medianas de IPCA na pesquisa Focus e por declarações do diretor de Política Monetária do Banco Central, Nilton David. À tarde, o maior alívio no câmbio deu gás extra ao ajuste das taxas.

O contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 fechou com taxa de 15,015%, de 15,118% no ajuste de sexta-feira, e o DI para janeiro de 2027, taxa de 14,93% (15,05% no ajuste anterior). A taxa do DI para janeiro de 2029 caía de 14,79% para 14,71%. No mês, a curva perdeu inclinação, com alta da ponta curta e queda na longa. No balanço do primeiro trimestre, todas as taxas recuaram, com destaque para o trecho intermediário.

As taxas curtas e intermediárias foram as que mostraram queda mais firme e regular. As longas estiveram à mercê da curva americana, que mostrou volatilidade durante o dia.