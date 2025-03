Tebet: são poucos os vetos no Orçamento; os técnicos não geram impacto político

"Em relação ao Pé-de-Meia, nós estamos cumprindo exatamente o que determinou o Tribunal de Contas da União. Eles nos deram praticamente seis meses fora do Orçamento, e no segundo semestre, todo o restante do valor vai entrar, nem que a gente tenha que bloquear, tirar dinheiro de um local para colocar recurso para o Pé-de-Meia", disse a Tebet ao afirmar que o Pé-de-Meia não vai parar. "O Orçamento é uma peça que veio para ficar, ela não é peça de ficção e todas as despesas estarão dentro do Orçamento e nós vamos cumprir a meta zero."