Bolsas da Ásia fecham em alta, em recuperação parcial de tombo com tarifas dos EUA

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 01/04/2025 - As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta terça-feira, recuperando-se parcialmente dos tombos que sofreram ontem em meio a incertezas sobre a política tarifária do governo Trump.

O índice japonês Nikkei ficou praticamente estável em Tóquio, com ligeiro ganho de 0,02%, a 35.624,48 pontos, depois de amargar queda de mais de 4% no pregão anterior e entrar em território de correção. O primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, disse hoje que buscará a isenção de eventuais tarifas dos EUA.