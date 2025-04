Bolsas da Europa aceleram recuperação após dados benignos de inflação da zona do euro

Apesar do tom positivo de hoje, investidores seguem na expectativa por detalhes de tarifas recíprocas que o presidente dos EUA, Donald Trump, deverá anunciar amanhã (02). Ainda nos próximos dias, é esperado que a Casa Branca imponha tarifa de 25% a carros importados.

No âmbito macroeconômico, as últimas notícias da zona do euro foram animadoras. A taxa anual da inflação ao consumidor (CPI) do bloco desacelerou para 2,2% em março, como se previa, melhorando as chances de que o Banco Central Europeu (BCE) siga reduzindo suas principais taxas de juros. Já a taxa de desemprego da região caiu para 6,1% em fevereiro, estabelecendo nova mínima histórica.

Os mercados acionários da Europa, que já estavam em modo de recuperação desde a abertura dos negócios, ampliaram ganhos na esteira dos dados da zona do euro.

Os números mais recentes da manufatura, por sua vez, vieram mistos. O PMI industrial da zona do euro subiu para 48,6 em março, mas ficou abaixo da estimativa preliminar, enquanto o da Alemanha avançou para 48,3, como previsto, e do Reino Unido caiu para 44,9, mas veio acima do esperado. As leituras abaixo da marca de 50, no entanto, indicam que o setor manufatureiro continua em contração.

Às 6h56 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,94%, a de Paris avançava 1,15% e a de Frankfurt ganhava 1,61%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham altas de 1,23%, 0,96% e 0,82%, respectivamente.

Contato: sergio.caldas@estadao.com