Confiança Empresarial cai 0,6 ponto em março ante fevereiro, para 94 pontos, diz FGV

O Índice de Situação Atual Empresarial (ISA-E) subiu 0,3 ponto em março ante fevereiro, para 96,5 pontos.

"O resultado sugere uma estabilização em torno dos 96 pontos, um patamar inferior ao observado no segundo semestre de 2024, quando o índice esteve mais próximo do nível neutro dos 100 pontos", observou a FGV.

O Índice de Expectativas (IE-E) teve queda de 1,4 ponto, para 91,5 pontos, no quinto mês de recuos seguidos.

Quanto à situação atual, o componente que mede a demanda no momento presente avançou 0,2 ponto, para 97,5 pontos, enquanto o item que avalia a satisfação com a situação atual dos negócios subiu 0,4 ponto, para 94,4 pontos.

Entre as expectativas, a demanda prevista para os próximos três meses recuou 1,9 ponto, para 91,4 pontos, devido a avaliações negativas na indústria e, principalmente, no comércio. O componente que mede as expectativas para a evolução dos negócios seis meses à frente caiu 0,9 ponto, para 91,8 pontos, quinto recuo consecutivo.

"Apesar de não compor o IE-E, o avanço do indicador de ímpeto de contratações - cujo saldo entre respostas de aumento e redução do quadro de pessoal subiu de 9,3 para 10,5 pontos entre fevereiro e março - é um fator que, em parte, contrabalança outros sinais de aumento do pessimismo no mês", ponderou Campelo Junior.