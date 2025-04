Cresce aposta de corte de 1 pp nos juros pelo Fed, mas 0,75 pp ainda é mais provável, diz CME

O mercado ampliou sua aposta de maior relaxamento monetário pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) neste ano, com as apostas de corte acumulado de 1 ponto porcentual saltando na última semana, embora a redução de 0,75 ponto porcentual ainda seja vista como a mais provável.

De acordo com ferramenta de monitoramento do CME Group, a probabilidade de redução acumulada de 100 pontos-base nas taxas de juros pelo Fed até dezembro era de 26,8% no fim desta manhã. Há uma semana, a chance desse cenário se concretizar estava em 16,6%. Essa já é a segunda maior aposta para cortes acumulados no ano. Uma redução de 75 pb ainda é vista como mais provável, com 33,7% de chance estimada, levemente acima dos 31,5% registrados há uma semana.

O temor de uma recessão nos Estados Unidos pode ter estimulado o mercado a apostar em mais cortes de juros pelo Fed ao longo deste ano. O presidente americano, Donald Trump, inclusive, reconhece possíveis impactos negativos de suas tarifas na economia. Diante de sinais de estagflação, o Goldman Sachs elevou a probabilidade de recessão do país de 20% para 35% e passou a prever três cortes de juros neste ano em meio às tarifas do republicano.