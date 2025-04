Diretor da Aneel pede vista em processo de renovação contratual da EDP Espírito Santo

O diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) Fernando Mosna pediu vista em processo de renovação contratual da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia. Segundo relatos internos, houve surpresa com o pedido de vista e a diretora-relatora, Ludimila Silva, esperava aprovação. A votação ocorreu na manhã desta terça-feira, 1º de abril, em reunião pública.

Fernando Mosna não justificou publicamente, até o momento, a razão para o pedido de vista. As equipes técnicas da Aneel verificaram se houve prestação do serviço adequado, com base nos critérios definidos na regulação relativos à eficiência da continuidade do fornecimento e da gestão econômico-financeira.

Houve análise dos documentos comprobatórios de regularidade fiscal, trabalhista e setorial e das qualificações jurídica, econômico-financeira e técnica da concessionária. A diretora Ludimila Silva votou por recomendar ao Ministério de Minas e Energia (MME) a prorrogação por 30 anos da EDP Espírito Santo.