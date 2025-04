Dólar recua, fura piso de R$ 5,70 e fecha a R$ 5,6824 com dados fracos nos EUA

Depois de exibir na segunda-feira o melhor desempenho entre as principais divisas globais (à exceção do rublo), o real apresentou nesta terça ganhos inferiores a de seus pares latino-americanos, como os pesos mexicano e chileno. Termômetro do comportamento do dólar em relação a seis divisas fortes, o índice DXY ficou praticamente no zero a zero.

A leitura entre analistas é a de que o esfriamento da economia dos EUA, desde que não deságue em recessão, tira a atratividade do dólar e favorece divisas emergentes - sobretudo se o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) entregar dois cortes de juros neste ano, conforme sinalizado na reunião de política monetária de março.

Sócio e diretor da MAG Investimentos, Claudio Pires lembra que o Fed prevê que a política tarifária de Donald Trump resulte em menos crescimento e inflação de caráter transitório. "A dinâmica dos mercados está em linha com o cenário que o Fed traçou em suas projeções. Isso deriva para um dólar mais fraco, com taxas dos Treasuries caindo e as divisas emergentes se valorizando", afirma Pires.

Entre os indicadores do dia, o índice de atividade industrial (PMI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos elaborado pelo Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês) caiu de 50 em fevereiro para 49 em março, enquanto analistas previam 49,5. Leituras inferiores a 50 indicam retração da atividade.

A avaliação da Capital Economics é queda no PMI industrial mostra sinais de que um quadro de estagflação nos EUA "está no ar". A consultoria britânica pontua que, em vez de levar a um renascimento da indústria americana, a política comercial de Trump até o momento está deprimindo a atividade.

Relatório Jolts, publicado pelo Departamento do Trabalho, mostrou que a abertura de postos nos EUA caiu para 7,568 milhões em fevereiro. A previsão era de 7,65 milhões. Esses números esquentam a expectativa pela divulgação na sexta-feira, 4, do relatório oficial de emprego de março (payroll).